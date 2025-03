En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent… et ceux qui partent avec ! Aujourd’hui, on compte plus de 500 000 camping-cars en circulation en France, pour 1,4 millions d’adeptes. Un phénomène de société qui se résume en un mot : liberté. Qu’ils soient professionnels du secteur ou simples pratiquants, découvrez les histoires de ceux qui partagent la même passion. À tel point que leur camping-car est souvent considéré comme un membre supplémentaire de la famille. Montez à bord à bord de ces cocons rectangulaires pour un chassé-croisé en roue libre ! Spots d’exception, rencontres uniques, souvenirs inoubliables et moments galères… Et si la vie était plus belle quand la chambre avec vue n’est jamais la même ? © ENDEMOL FRANCE