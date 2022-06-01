7 ans de mariage
Mariés depuis 7 ans, Audrey et Alain s'enlisent dans la routine. La vie quotidienne a usé leur désir : Audrey est cassante, rigide, tandis qu'Alain se promène en cachette sur les sites porno. Pour tenter de sauver son couple, il consulte un ami sexologue qui lui conseille de mettre en pratique ses fantasmes avec sa femme. D'abord hésitant, Alain va entraîner Audrey dans un univers de luxure fait d'échangisme, de voyeurisme et de sex-shops. Malgré sa méfiance, celle-ci se laisse prendre au jeu. Alain, lui, est vite dépassé par les événements... © Studio TF1 Cinema

Film | Comédie | Film français

