Antonia de Rendinger - Cas cliniques
Antonia de Rendinger - Cas cliniques
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Antonia de Rendinger, entourée d’un prestigieux cortège d’humoristes, nous entraîne dans la plus folle des conférences de psychiatrie. Un spectacle jubilatoire, dans le cadre du Festival du rire de Liège, où les patients / humoristes se lâchent dans un grand éclat de rire, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Au programme : des cas cliniques aussi improbables que savoureux, des hallucinations contagieuses, des dédoublements de personnalité en rafale et une montée en folie collective qui emporte tout sur son passage ! © Comme chez nous Productions

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Divertissement | Spectacle

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