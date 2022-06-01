Coluche, les plus grands sketchs
Coluche, les plus grands sketchs
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C'est l'histoire d'un mec qui poussait toujours le bouchon un peu plus loin pour bousculer l'ordre établi. Repousser les limites du bon goût pour dénoncer la bêtise quotidienne, tel était son credo. Mais sous l'humour pointaient la colère et le sens des injustices sociales qui lui inspireront son plus grand numéro : la candidature à l'élection présidentielle... Retrouvez les meilleurs sketchs de Coluche, le comique engagé, dans ce programme composé des meilleures archives de l'INA. © INA

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