Le Roi Soleil : dans les secrets d’un grand retour
Vingt ans après sa création, la comédie musicale culte « Le Roi Soleil » est de retour sur scène ! Un évènement de nouveau mis en scène par Kamel Ouali et produit par Dove Attia. "Je fais de toi mon essentiel", "S’aimer est interdit", "Tant qu’on rêve encore"… des chansons qui auront marqué toute une génération. À l’époque, le spectacle avait notamment révélé Emmanuel Moire et Christophe Maé. Aujourd’hui, c’est une nouvelle aventure et un nouveau spectacle qui voit le jour. L’équipe nous a ouvert exceptionnellement les portes de cette création. Du casting des danseurs, comédiens et chanteurs en passant par la création des costumes, la fabrication des décors, jusqu’aux ultimes répétitions, nous avons pu suivre - côté coulisses - la renaissance d’une des plus grandes comédies musicales françaises. Parmi les figures emblématiques, Dove Attia supervise la production et la narration du projet. Kamel Ouali dirige les chorégraphies et la nouvelle mise en scène. Emmanuel Moire (Louis XIV) reprend le rôle phare qui l’a révélé. Il incarne le lien entre la première version et cette renaissance. Au cœur de l’histoire, Inès, jeune danseuse, vit sa toute première expérience dans une grande comédie musicale. David Belugou, le costumier, commence un marathon : il est en charge d’imaginer et de créer plus de deux-cents costumes sur mesure pour toute la troupe. Enfin, Flo Malley reprend le rôle du Duc de Beaufort, le cousin du roi. Il espère marquer son rôle avec son énergie rock et son timbre rocailleux. Pendant une année nous avons suivi les doutes, les fulgurances et les émotions des artistes jusqu’au soir de la grande première à Paris au Palais des Sports. © BABEL DOC

