À l’occasion des 20 ans de l’association Tout le monde contre le cancer, vos artistes préférés illumineront la scène de l’Adidas Arena en interprétant les plus belles chansons de Noël et leurs plus grands succès pour vous offrir un moment féerique et inoubliable. Pascal Obispo, Julie Zenatti, David Hallyday, Linh, Bénabar, Mentissa, Aliocha Schneider, Chantal Goya, Claudio Capéo, Natasha St-Pier, Dany Brillant, Nâdiya, Julien Lieb… Et ce n’est pas tout ! Les stars du PSG, l’équipe de Top Chef, Carla Lazzari, Lenie, Jungeli, Charles Doré, les artistes du Cirque Phénix, les lutins du Pays du Père Noël et bien d’autres invités-surprises seront également de la fête pour un show magique et enchanteur. Une soirée de Noël remplie d’émotions, de rires par milliers, de chants et de bonheur, pour faire rêver petits et grands en attendant l’arrivée du Père Noël ! © TERMINAL 9 STUDIOS