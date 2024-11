Dans les années 80, Marcus, ado rebelle et sans-abri, est embarqué à la King's Dominion, une école clandestine formant les enfants des malfaiteurs les plus puissants en assassins redoutables. Entre trahisons, combats sanglants et alliances dangereuses, il doit survivre dans un univers où tuer ou être tué est la règle. Là-bas, Marcus devra choisir entre suivre sa conscience ou devenir le parfait criminel... © 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved.