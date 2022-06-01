Agents presque secrets
Agents presque secrets
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Bob Stone, l'ancien bouc émissaire du lycée devenu agent d'élite à la CIA, refait surface dans la vie de Calvin Joyner à l'occasion de la réunion des anciens de leur promo. Se vantant d'être sur une affaire top secret, il recrute Calvin, autrefois le plus populaire du lycée, aujourd'hui comptable désabusé. Calvin va être propulsé dans le monde du contre-espionnage où les statistiques de survie deviennent bien difficiles à chiffrer, même pour un comptable. NBC UNIVERSAL

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Film | Comédie | Film américain

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