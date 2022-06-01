Les vacances de Mr. Bean
Les vacances de Mr. Bean
gulli

Mr Bean s'arrange pour gagner un voyage à Cannes et un caméscope. À bord de l'Eurostar, son ignorance du français le met vite dans l'embarras. Sur un quai de gare, à Lyon, il demande à Emil, réalisateur russe en route pour le Festival, de filmer pour lui son entrée dans le train. Ses maladresses finissent par empêcher Emil de monter à bord. Bean se retrouve seul avec le jeune fils du cinéaste. Tous deux poursuivent le voyage vers Cannes tandis que Bean provoque catastrophe sur catastrophe. © Gulli

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