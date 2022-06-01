Rush hour 2
Rush hour 2
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L'agent James Carter vient passer quelques jours de repos à Hong Kong chez son vieil ami, l'inspecteur Lee. Peu après son arrivée, une bombe explose à l'ambassade américaine. Deux agents des douanes qui enquêtaient sur un trafic de faux billets sont tués. La police suspecte aussitôt le redoutable Ricky Tan, un chef de triade, et confie l'enquête à l'inspecteur Lee, qui a un compte à régler avec ce dernier. En effet, le criminel est responsable de la mort du père de Lee, quelques années auparavant. Les deux policiers commencent à poursuivre Ricky Tan dans les rues de Hong Kong. Mais l'homme, insaisissable, les oblige à le poursuivre à Las Vegas. © WARNER BROS (FRANCE)

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Film | Action | Comédie

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