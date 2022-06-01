Fast and Furious: Tokyo Drift
Fast and Furious: Tokyo Drift
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Sean Boswell est un risque-tout, à qui sa passion immodérée des voitures de sport trafiquées a déjà attiré de sérieux ennuis avec la police californienne. Condamné après un accident, sa seule alternative à la prison est d'accepter la tutelle de son père, militaire de carrière basé à Tokyo. Sean s’y sent plus exclu que jamais jusqu'au jour où un nouveau copain, Twinkie, lui fait découvrir l'univers secret du drifting - le nec plus ultra des rodéos urbains. Un sport clandestin où l'audace, l'élégance et la fluidité de la conduite sont encore plus appréciées que la simple vitesse... NBC UNIVERSAL

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Film | Action | Film américain

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