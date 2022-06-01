Ce documentaire, qui allie à la fois témoignages, dont une interview exclusive de Mikhaïl Gorbatchev, et images d'archives, raconte la bataille de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, 1h23 du matin. Une flamme aux couleurs arc-en-ciel de 1 000 mètres de haut s'élève dans le ciel d'Ukraine : le quatrième réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Quelques jours plus tard, une deuxième explosion menace, une explosion nucléaire au cœur de l'Europe, plus puissante qu'Hiroshima. Pendant sept mois, cinq cent mille soldats, mineurs, civils, baptisés depuis « les liquidateurs », sont envoyés de toute l'Union Soviétique : ils doivent se battre au péril de leur vie pour tenter de « liquider » la radioactivité et écarter toute nouvelle menace en construisant le sarcophage du réacteur accidenté. Une véritable bataille. Sept mois, d'une intensité phénoménale, que les survivants ne sont pas près d'oublier... © M WAY FILMS