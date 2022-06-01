Juillet 1944. Le hameau de Bellevue, sympathique petite bourgade du cœur de la France, abrite, depuis le début de la guerre, une bande de résistants, pleine de bonne volonté mais bien trop désorganisée pour être efficace. Cette « fine équipe » a néanmoins pour délicate mission de faire sauter un pont, afin de ralentir les colonnes allemandes qui se dirigent vers la Normandie, suite au débarquement allié. Le jour J approche... lorsque surgissent à Bellevue, trois aristocrates égarés, fuyant Paris. L’arrivée de ces Parisiens va-t-elle bouleverser les plans de notre « fine équipe » ? Quoi qu’il en soit, il faut agir vite, les allemands sont dans la place... © BONNE PIOCHE TELEVISION