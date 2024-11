Documentaire | Culture Il y a pile 50 ans, la série qui allait marquer à jamais l’histoire de la télévision mondiale est diffusée pour la toute première fois aux États-Unis. À l’occasion de cet anniversaire, ce documentaire exceptionnel va vous emmener en voyage jusqu’à Simi Valley, en Californie, sur les terres où s’est tournée la plus culte des séries. Le festival "Little House on the Prairie" qui a réuni tous les acteurs, les costumes, les décors y a donné rendez-vous à des milliers de fans venus du monde entier pour revivre ensemble la magie de Walnut Grove !