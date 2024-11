Un collectif de femmes de 50 ans et plus, autoproclamé « C’est pas demain la vieille », a décidé de partir en guerre contre les stéréotypes sur l’âge. À la tête de cette brigade, Sandrine Alouf, une Belge qui a grandi en France, utilise la meilleure arme de destruction massive contre l’âgisme : l’humour. Ce documentaire suit le compte à rebours de ces femmes déterminées à faire voter une loi pour faire interdire la mention « anti-âge » sur tous les produits de soins et leurs publicités et changer radicalement l’image de la femme de plus de 50 ans en France. © STEP BY STEP PRODUCTIONS