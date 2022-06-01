Le meilleur pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ?
Le meilleur pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ?
Après ses adieux sous la tente du « Meilleur Pâtissier », Mercotte met une dernière fois les nerfs à vif des pâtissiers avec ses recettes les plus emblématiques tirées de son célèbre grimoire. Huit pâtissiers, parmi les plus marquants des différentes saisons du concours, réintègrent la célèbre tente. Ils vont s'affronter dans une série de six épreuves techniques, spécialement conçues par Mercotte à partir des recettes de son grimoire. Elle leur impose des épreuves techniques de haute volée, épaulée par Norbert qui n'hésite pas à bousculer les candidats et apporter humour, énergie et esprit de compétition. Les participants doivent allier précision, créativité et rigueur pour déchiffrer des recettes parfois énigmatiques, maîtriser des techniques complexes et répondre à des exigences strictes... et éviter ainsi d'être éliminés. Alors qui sortira vainqueur de la compétition ? Qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ? © BBC STUDIOS FRANCE

Divertissement | Cuisine | Compétition

