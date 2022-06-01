Le nouveau
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Partie 1

Alors que son couple bat de l’aile et que son entreprise risque d’être rachetée, Alexis est victime d’un AVC. Il fait tout pour le cacher, mais il ne sait plus ni lire ni écrire… Pas le choix : il appelle à la rescousse son ami d’enfance Jean-Michel, instituteur fantasque, pour retourner sur les bancs de l’école à plus de 40 ans ! Grâce au bon sens de Binou, son nouvel ami de 10 ans, et aux méthodes particulières de Jean-Michel, Alexis va réapprendre à lire et écrire et réinventer sa vie par la même occasion… © Elephant Story

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Téléfilm | Comédie

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