Meurtres à Colmar
Étienne Ronsard débarque à Colmar pour éclaircir les circonstances de la mort de son fils Gilles, chef de brigade de la crim. À peine arrivé, il tombe sur le cadavre d’un homme, affublé d’un costume médiéval. Anaïs Lacombe, qui a remplacé son fils à la tête de la brigade, l'interroge sur cet étrange décès. Mais son esprit est ailleurs : elle est convaincue de la responsabilité de Gilles Ronsard dans la mort de son fiancé, lors de l'accident de voiture qui leur a coûté la vie à tous les deux. © TF1 DROITS AUDIOVISUELS

  Meurtres à Colmar
    Meurtres à Colmar

