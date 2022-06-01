Lors de la fête célébrant le centenaire de sa maison de Champagne, madame Dupaquier est assassinée dans ses propres caves. L'enquête est confiée à la capitaine Sofia Guérini et au gendarme Matthieu Delorme. Confrontés au dédale des galeries qui relient les caves et à la mystérieuse inscription laissée par le meurtrier, ils doivent faire appel à Bastien Keller, géologue spécialiste de la région. Or Keller est en prison pour avoir enfreint son contrôle judiciaire… © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION