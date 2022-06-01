Les crimes silencieux
6play

Certaines nuits, au cœur des mines de charbon abandonnées du pays Coron, on entend encore les "cris silencieux" des mineurs enterrés vivants lors de la plus grande catastrophe minière d'Europe, celle de Courrières en 1906. Revenue avec sa famille dans le Nord, la terre de son enfance, la capitaine de police Tess Borski et le commissaire François Dubois sont confrontés à une succession de crimes étranges qui peu à peu font ressurgir ce passé douloureux. © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

Téléfilm | Policier

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • La reine du crime présente : l’affaire Florence Nightingale
    6play
  • Meurtres à Pont-Aven
    parispremierereplay
  • Meurtres à Porquerolles
    parispremierereplay
  • Code 211
    parispremierereplay
  • Meurtres à Lille
    parispremierereplay
  • La reine du crime présente : les meurtres de minuit
    parispremierereplay
  • La reine du crime présente : la malédiction d’Ishtar
    parispremierereplay
  • Meurtres à Amiens
    parispremierereplay
  • En attendant un miracle
    tevareplay
  • Acts of vengeance
    parispremierereplay
  • Meurtres à la Pointe du Raz
    parispremierereplay
  • Meurtres dans les Landes
    parispremierereplay