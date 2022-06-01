Certaines nuits, au cœur des mines de charbon abandonnées du pays Coron, on entend encore les "cris silencieux" des mineurs enterrés vivants lors de la plus grande catastrophe minière d'Europe, celle de Courrières en 1906. Revenue avec sa famille dans le Nord, la terre de son enfance, la capitaine de police Tess Borski et le commissaire François Dubois sont confrontés à une succession de crimes étranges qui peu à peu font ressurgir ce passé douloureux. © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION