Le Roi Soleil à Versailles
Vingt ans après son triomphe, Le Roi Soleil demeure l’une des comédies musicales préférées du public. Découvrez une grande soirée musicale dédiée au spectacle culte, dans le décor prestigieux qui l’a inspiré. Les titres emblématiques reprennent vie dans les espaces les plus iconiques du château de Versailles. Les artistes retrouvent leurs chansons phares, portées par des chorégraphies de Kamel Ouali et des costumes qui célèbrent l’esprit d’origine du spectacle, dans un cadre qui leur donne une dimension nouvelle et spectaculaire. Emmanuel Moire (le Roi Soleil iconique du spectacle) et PETiTOM (Molière dans Molière, le spectacle musical) vous conduisent de tableau en tableau à travers le château et dévoilent la grande histoire derrière chaque chanson. © ELECTRON LIBRE

Divertissement | Concert | Spectacle

