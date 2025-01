Des ténèbres à la lumière, ce film raconte une histoire d'amour et d'espoir qui triomphe de l'horreur et du chaos, tout en retraçant le fonctionnement du camp d’Auschwitz-Birkenau. Pour cela, il s’appuie sur des entretiens filmés donnés au milieu des années 1990 par Lale et Gita Sokolov, de nombreuses archives et photographies du camps - dont celles de l’« album d’Auschwitz » constitué par les nazis eux-mêmes - et des interviews avec des spécialistes internationaux de l’histoire de la Shoah. © ROCHE PRODUCTIONS