Catherine Hubscher est blanchisseuse et fiancée au sergent Lefèbvre. Elle est réputée pour son franc-parler, ce qui lui a valu le surnom de « Madame Sans-Gêne ». Lors de la prise des Tuileries, elle sauve la vie à un jeune noble autrichien, le comte de Neipperg. Les années passent, Lefèbvre devient Maréchal d'Empire et duc de Dantzig ; Catherine devient, de fait, duchesse. Cette héroïne populaire garde son franc-parler à la cour impériale, dans toutes les situations et devant l'empereur lui-même. © INA