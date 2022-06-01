Madame Sans-Gêne
Madame Sans-Gêne
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Catherine Hubscher est blanchisseuse et fiancée au sergent Lefèbvre. Elle est réputée pour son franc-parler, ce qui lui a valu le surnom de « Madame Sans-Gêne ». Lors de la prise des Tuileries, elle sauve la vie à un jeune noble autrichien, le comte de Neipperg. Les années passent, Lefèbvre devient Maréchal d'Empire et duc de Dantzig ; Catherine devient, de fait, duchesse. Cette héroïne populaire garde son franc-parler à la cour impériale, dans toutes les situations et devant l'empereur lui-même. © INA

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Divertissement | Théâtre

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