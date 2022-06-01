Michael Jackson : this is it
Le film « This Is It » offre aux fans de Michael Jackson, ainsi qu’à tous les amateurs de sa musique, un accès exclusif aux coulisses de la création de son concert prévu en 2009 à l'Arena de Londres. Retracées de manière chronologique entre avril et juin 2009, ces images inédites - issues de plus de 100 heures de rushes - montrent Michael répétant sur plusieurs de ses plus grands titres. Le public découvre l’homme comme jamais auparavant : chanteur, danseur, réalisateur, metteur en scène, génie créatif et artiste exceptionnel. © 2009 The Michael Jackson Company, LLC. All Rights Reserved.

