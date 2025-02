Contemplez la Terre à travers les récits poignants d’astronautes qui l’ont observée depuis l’espace. Présenté par Will Smith, ce voyage captivant dévoile les forces extraordinaires qui rendent la vie possible et l’équilibre fragile qui soutient notre planète. Face aux menaces grandissantes, chaque épisode souligne la beauté unique de notre monde et l’urgence de protéger cet héritage inestimable pour les générations futures. © NGC NETWORK INTERNATIONAL, LLC AND NGC NETWORK US, LLC ALL RIGHTS RESERVED