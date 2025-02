Délaissés par la critique, moqués par les sachants, absents des anthologies et des rétrospectives mais adorés par le grand public, Terence Hill et Bud Spencer ont marqué un pan du cinéma populaire de la décennie 70 jusqu’au début des années 1980. Un cinéma « pop-corn » comme on ne disait pas encore à l’époque. Terence Hill et Bud Spencer, c’est le retour à l’enfance. Le beau gosse malin et le gros balourd. Un cinéma dont le rythme, les gags, les cascades, la bonne humeur, le public et l’humour rappellent le cirque. Ce documentaire rend hommage au duo phare de la comédie d’action qui a, sans le savoir, ébauché une formule à succès quasi-universelle. © LABEL IMAGE PRODUCTION