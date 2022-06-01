Pincemin - Whoogy's (1/2)

Ils ne sont pas professionnels mais ils sont fans de cuisine ! Pour la première fois, ils ont l'opportunité de mesurer leurs talents culinaires à l'excellence de la nouvelle gastronomie française : Whoogy's, Le Coin du Pâtissier, Poopi, SeizeMay et Laurent Maistret affrontent 5 anciens candidats emblématiques de Top Chef. Qui des influenceurs ou des Top Chefs remporteront ces duels parfaitement inéquitables ? © STUDIO 89