Top chef : les duels improbables
Top chef : les duels improbables
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Pincemin - Whoogy's (1/2)

Ils ne sont pas professionnels mais ils sont fans de cuisine ! Pour la première fois, ils ont l'opportunité de mesurer leurs talents culinaires à l'excellence de la nouvelle gastronomie française : Whoogy's, Le Coin du Pâtissier, Poopi, SeizeMay et Laurent Maistret affrontent 5 anciens candidats emblématiques de Top Chef. Qui des influenceurs ou des Top Chefs remporteront ces duels parfaitement inéquitables ? © STUDIO 89

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Divertissement | Cuisine | Compétition

Saison 1

Top Chef à volonté !

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