Ce documentaire explore l'intimité du tatouage chez les femmes, du rite d'affirmation à la thérapie de réappropriation du corps. À travers les parcours croisés de Delphine, Annabelle, Inès, Elisa, Marie et d'artistes tatoueurs, il dévoile comment l'encre raconte des blessures, des victoires, des regrets et l'émancipation. Dans une société qui juge encore le corps féminin, le tatouage devient un geste de liberté, de résistance et d'expression. Ce film, sensible et engagé, révèle la puissance de ces marques choisies, de ces cicatrices sublimées : parce que s'écrire sur la peau, c'est reprendre possession de son histoire. © C PRODUCTIONS