Toutes tatouées !
Toutes tatouées !
6play

Ce documentaire explore l'intimité du tatouage chez les femmes, du rite d'affirmation à la thérapie de réappropriation du corps. À travers les parcours croisés de Delphine, Annabelle, Inès, Elisa, Marie et d'artistes tatoueurs, il dévoile comment l'encre raconte des blessures, des victoires, des regrets et l'émancipation. Dans une société qui juge encore le corps féminin, le tatouage devient un geste de liberté, de résistance et d'expression. Ce film, sensible et engagé, révèle la puissance de ces marques choisies, de ces cicatrices sublimées : parce que s'écrire sur la peau, c'est reprendre possession de son histoire. © C PRODUCTIONS

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Enquête d'action
    w9replay
  • Médium
    m6replay
  • SuperThings - Kazoom Power - Les super héros de Kaboom City
    gulli
  • C'est quoi ce papy ?!
    6play
  • Éric Antoine : grandis un peu !
    w9replay
  • Zone interdite
    m6replay
  • Capitaine Marleau
    parispremierereplay
  • Les rois de la glisse 2
    gulli
  • Un dîner presque parfait
    gulli
  • En famille
    m6replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Les cinquante
    w9replay