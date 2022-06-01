Pour célébrer les 25 ans de Laurent Gerra à la radio, Éric Jean-Jean présente une émission exceptionnelle avec deux heures de sketchs inédits, de surprises, de messages inattendus et de moments culte ! Aux côtés de Laurent Gerra et de Jade, des invités comme Thomas Dutronc, Philippe Caverivière, Thomas Sotto, Augustin Trapenard, Julien Courbet, ainsi que des surprises avec Sylvie Vartan, Élodie Frégé, Pierre Arditi et d’autres artistes viendront ajouter leur touche à la fête. RTL France RADIO