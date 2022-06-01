Bacri, comme un air de famille
Bacri, comme un air de famille
Jean-Pierre Bacri n'était jamais content pour rien. Mais au-delà de la caricature du grincheux, depuis ses années d'apprentissage jusqu'à sa disparition en janvier 2021, ce film raconte ce Français par excellence : un homme tourné vers les autres, comédien par accident, moraliste par vocation, que le succès a laissé insensible aux flatteries et aux honneurs factices, prêt à toutes les colères dès lors qu'il fallait s'élever contre les injustices et la bêtise. Le film raconte comment la vie de Jean-Pierre Bacri a basculé plusieurs fois : de l'Algérie à la France quand il avait onze ans en 1962, d'employé de banque à apprenti-acteur de théâtre, de faire-valoir dans des films de pieds-noirs à scénariste d'Alain Resnais, et de play-boy cannois à amoureux fou d'Agnès Jaoui, la rencontre la plus décisive pour sa vie comme pour son œuvre. © SIECLE PRODUCTIONS

  • Bacri, comme un air de famille
