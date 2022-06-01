Théâtre des 2 ânes : 100 ans & toutes ses dents
Théâtre des 2 ânes : 100 ans & toutes ses dents
parispremierereplay

Sur les planches du théâtre des 2 ânes sont nés les plus grands humoristes. Dirigé depuis 21 ans par Jacques Mailhot, l'un des piliers de l'émission satirique « La Revue de presse », le théâtre des 2 ânes, c'est l'étable des chansonniers de tout temps. De sa genèse en 1916 à son centenaire en 2016, le théâtre des 2 ânes en a vu de toutes les couleurs… Son histoire se confond avec celle d'une tradition française : l'humour politique et sa satire irrévérencieuse. © PARIS PREMIERE

Documentaire | Théâtre | Humour

Vous aimerez aussi...

  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Le zapping de la télé
    parispremierereplay
  • À poil mais stylé
    parispremierereplay
  • La revue de presse
    parispremierereplay
  • Thierry Le Luron au Gymnase
    parispremierereplay
  • Je m'appelle Régine et je vous emmerde !
    parispremierereplay
  • Patrick Swayze : un héros au cœur tendre
    parispremierereplay
  • René Chateau : panthère noire et films culte
    parispremierereplay
  • Bardot amoureuse
    parispremierereplay
  • Belles au Moulin Rouge
    parispremierereplay
  • Das Reich, une division SS en France
    parispremierereplay
  • Nuremberg : les nazis face à leurs crimes
    parispremierereplay