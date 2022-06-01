Sur les planches du théâtre des 2 ânes sont nés les plus grands humoristes. Dirigé depuis 21 ans par Jacques Mailhot, l'un des piliers de l'émission satirique « La Revue de presse », le théâtre des 2 ânes, c'est l'étable des chansonniers de tout temps. De sa genèse en 1916 à son centenaire en 2016, le théâtre des 2 ânes en a vu de toutes les couleurs… Son histoire se confond avec celle d'une tradition française : l'humour politique et sa satire irrévérencieuse. © PARIS PREMIERE