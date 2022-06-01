Ce documentaire retrace la vie de l'homme le plus reconnaissable des années 80 ; celui qui a défié les notions hollywoodiennes de la masculinité et a redéfini la signification de l'homme le plus sexy du monde. À travers des vidéos personnelles, des photographies et des entretiens avec ceux qui le connaissaient le mieux, le film remonte au-delà de son statut de sex-symbol pour révéler les complexités d'une star de cinéma souvent mal comprise. De sa volonté féroce à ses rôles les plus emblématiques en passant par ses batailles hors caméra contre l'alcool et le cancer, les proches de Patrick Swayze égrènent la vie et l'héritage de celui qu'ils appelaient affectueusement Buddy. © FREMANTLE MEDIA LTD