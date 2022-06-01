Je m'appelle Régine et je vous emmerde !
Je m'appelle Régine et je vous emmerde !
6play

Femme de la nuit, interprète d’une poignée de tubes, figure médiatique, la sulfureuse Régine aura tout osé durant 50 ans : chanter des textes provocants, s’imposer dans le monde des clubs jusqu’alors réservé aux hommes, afficher crânement ses amants, côtoyer la pègre comme le gratin… Jet-setteuse gouailleuse, proche de toutes les vedettes de son époque, Régine était aussi une femme de conviction, engagée notamment dans la lutte contre le SIDA et le fléau de la drogue. Dans ce documentaire, ses pairs, ses amis, ses proches et ses anciens collaborateurs évoquent toutes les facettes de la « Grande Zoa ». © STEP BY STEP PRODUCTIONS

