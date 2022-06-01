Championnat du monde de poker 2026
Championnat du monde de poker 2026
6play

Émission 2

Embarquez pour une immersion exceptionnelle au cœur du Main Event des World Series of Poker, le tournoi le plus prestigieux et le plus emblématique du Championnat du Monde de Poker. Chaque été à Las Vegas, des milliers de joueurs venus du monde entier tentent de décrocher le titre le plus convoité de la discipline. Mais un seul d’entre eux remportera le mythique bracelet de Champion du Monde et les 10 millions de dollars promis au vainqueur. Professionnels reconnus, légendes du poker ou amateurs anonymes venus réaliser le rêve d’une vie, tous poursuivent le même objectif : atteindre la table finale et entrer dans l’histoire ! © M6 Créations

Voir la vidéo

Divertissement | Compétition

Les dernières émissions

Vous aimerez aussi...

  • Stars 80 : l’histoire d'un phénomène culte
    6play
  • Coupe du Monde de la FIFA - le Mag
    m6replay
  • Le grand jeu des années Club Dorothée
    gulli
  • La revue de presse
    parispremierereplay
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Riot Women
    6play
  • La grande fête des tubes 80, 90, 2000
    6play
  • Capitaine Marleau
    parispremierereplay
  • Hawaii 5-0
    6terreplay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Norbert commis d'office
    6terreplay
  • Très très bon
    parispremierereplay