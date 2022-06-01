Congé paternité pour tous !
En juillet 2021, le congé paternité est passé à vingt-huit jours pour les pères français, dont 4 jours obligatoires à la naissance de l’enfant. Les premiers bénéficiaires de la réforme accueillent leur enfant et racontent leur nouvelle vie… En suivant 4 histoires de paternité, ce documentaire a pour projet d’accompagner ces hommes dans leurs débuts de parents, des derniers mois de grossesse jusqu’aux six mois de l’enfant. En filmant l'enthousiasme, mais aussi les doutes et les maladresses de ces pères, nous vivrons avec eux cette période riche en bouleversements. Cet allongement du congé paternité est-il une évolution ou une révolution ? © PARDI PRODUCTIONS

Documentaire | Société | Reportage

