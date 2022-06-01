Divergente 3 : au-delà du mur
Divergente 3 : au-delà du mur
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Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. Mais au-delà du mur se trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance alors qu'une bataille menaçant l'humanité toute entière est sur le point d'éclater... © SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION

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Film | Film américain | SF & Fantastique

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