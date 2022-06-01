Émission 2

Propriétaires en guerre contre des squatteurs, problèmes de voisinage, malfaçons, nuisances… partout en France, ces conflits du quotidien minent la vie de dizaines de milliers de Français. Mais quand ils sont à bout, avant de passer par la case tribunal, il leur reste une dernière chance : faire appel à des justiciers pas comme les autres ! Ils sont huissiers, conciliateurs de justice, médiateurs ou délogeurs de squatteurs. Leur mission : régler ces conflits. Constats sur le terrain, confrontations entre voisins, tentatives d’apaisement, nous avons suivi pendant plusieurs mois ces nouveaux justiciers. © STP PRODUCTIONS