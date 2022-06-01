La grande fête des tubes du camping
La grande fête des tubes du camping
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Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous font vivre la soirée la plus festive de l’été : la soirée camping ! Au son des tubes de l’été, des succès incontournables des années 80 et autres hits populaires, vous serez transporté dans l'atmosphère festive des campings, quand les chamallows crépitent sur les feux de camp, les amis se rassemblent sous les étoiles et la musique vous fait danser jusqu’au bout de la nuit ! Attendez-vous à des rythmes entraînants, des mélodies endiablées et des refrains entêtants : bienvenue dans la meilleure fête de camping de France ! © ELECTRON LIBRE

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