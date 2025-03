Après qu’une pandémie mondiale a anéanti 99,4 % de l’humanité, les survivants tentent de reconstruire un monde nouveau. Mais une guerre invisible se prépare : entre ceux qui suivent Mère Abigaël, figure de sagesse et d’espoir, et ceux séduits par Randall Flagg, incarnation du chaos et de la destruction. Le sort du reste de l'humanité repose entre leurs mains... © CBS STUDIO INC. Tous droits réservés