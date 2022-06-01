"Seven nation army", un riff de guitare popularisé par des supporters belges (2003)

Aujourd'hui|6:33

À l'origine, Seven Nation Army est un morceau de rock signé The White Stripes, sorti en 2003 sur l'album Elephant. Jack White y construit un riff immédiatement reconnaissable, joué à la guitare avec un effet d'octave, qui donne l'illusion d'une basse. Le titre parle d'abord de résistance, de pression et de regard des autres, loin de l'univers du football. Tout bascule dans les tribunes au début des années 2000. Des supporters du Club de Bruges reprennent ce riff après un but, séduits par sa simplicité et sa force collective. Le chant traverse ensuite les frontières avec des fans de l'AS Roma, avant de prendre une autre dimension pendant la Coupe du monde 2006. Lors du sacre de l'Italie à Berlin, Seven Nation Army s'impose comme un hymne populaire du football. Si ce morceau est devenu un classique des stades, c'est parce que sa structure est redoutablement efficace. Peu de notes, pas de paroles indispensables, une boucle facile à reprendre et à transformer en chant de supporters. Depuis, ce riff accompagne buts, célébrations et grands rendez-vous sportifs partout dans le monde. Une chanson née dans le rock indépendant, devenue une mémoire sonore universelle du football.