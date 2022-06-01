"Brasil Decime Que Se Siente", le chant qui porte toute l'Argentine (2014)
Aujourd'hui|7:02
À l'été 2014, dans les rues de Rio de Janeiro comme autour des stades, un chant domine la Coupe du monde : Brasil Decime Que Se Siente. Repris par des milliers de supporters argentins, ce refrain devient bien plus qu'une simple chanson de tribune. Il incarne la ferveur populaire, la rivalité historique entre l'Argentine et le Brésil et l'ambiance unique de ce Mondial organisé chez la Seleção.
Sa force tient aussi à sa construction. La mélodie est directement empruntée à Bad Moon Rising, le tube de Creedence Clearwater Revival sorti en 1969. Les supporters argentins la détournent en y ajoutant des paroles provocatrices, nourries de mémoire footballistique, de références à Maradona, Pelé, Claudio Caniggia et Lionel Messi. Le résultat est simple, immédiat, facile à reprendre et redoutablement efficace.
Au fil de la compétition, Brasil Decime Que Se Siente dépasse les tribunes. Le chant envahit les rues, les bars, les transports, puis gagne jusqu'aux joueurs argentins eux-mêmes. Même si l'Argentine s'incline en finale face à l'Allemagne, ce morceau reste l'un des grands marqueurs sonores de la Coupe du monde 2014. Plus qu'un air de supporters, il raconte une manière de vivre le football, entre passion, identité collective et mémoire durable.