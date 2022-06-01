Les 10 chansons cultes des Coupes du monde
Les 10 chansons cultes des Coupes du monde
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"You'll Never Walk Alone", un rituel de Liverpool né à Broadway (1945)

Des stades en fusion, des refrains gravés dans les têtes, des chansons qui racontent bien plus qu’un match : ce podcast revisite les 10 titres cultes des Coupes du monde comme une grande épopée populaire. Derrière chaque hymne, il y a une voix, une époque, une émotion, un enjeu culturel ou politique. De la ferveur des tribunes aux stratégies de la FIFA, des tubes mondiaux aux chansons devenues mythiques presque malgré elles, cette série écrite par Daphnée Breytenbach fait entendre la bande-son d’un événement qui fait vibrer la planète entière. RTL

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  • "You'll Never Walk Alone", un rituel de Liverpool né à Broadway (1945)

    Aujourd'hui|7:43

    Née à Broadway avant de devenir l'hymne d'Anfield, You'll Never Walk Alone s'est imposée comme l'une des chansons les plus fortes de l'histoire du football. De Liverpool au drame de Hillsborough, ce chant de solidarité a dépassé le cadre du sport pour devenir un symbole collectif.

  • "Brasil Decime Que Se Siente", le chant qui porte toute l'Argentine (2014)

    Aujourd'hui|7:02

    À l'été 2014, dans les rues de Rio de Janeiro comme autour des stades, un chant domine la Coupe du monde : Brasil Decime Que Se Siente. Repris par des milliers de supporters argentins, ce refrain devient bien plus qu'une simple chanson de tribune. Il incarne la ferveur populaire, la rivalité historique entre l'Argentine et le Brésil et l'ambiance unique de ce Mondial organisé chez la Seleção.&nbsp; Sa force tient aussi à sa construction. La mélodie est directement empruntée à Bad Moon Rising, le tube de Creedence Clearwater Revival sorti en 1969. Les supporters argentins la détournent en y ajoutant des paroles provocatrices, nourries de mémoire footballistique, de références à Maradona, Pelé, Claudio Caniggia et Lionel Messi. Le résultat est simple, immédiat, facile à reprendre et redoutablement efficace. Au fil de la compétition, Brasil Decime Que Se Siente dépasse les tribunes. Le chant envahit les rues, les bars, les transports, puis gagne jusqu'aux joueurs argentins eux-mêmes. Même si l'Argentine s'incline en finale face à l'Allemagne, ce morceau reste l'un des grands marqueurs sonores de la Coupe du monde 2014. Plus qu'un air de supporters, il raconte une manière de vivre le football, entre passion, identité collective et mémoire durable.

  • "Seven nation army", un riff de guitare popularisé par des supporters belges (2003)

    Aujourd'hui|6:33

    À l'origine, Seven Nation Army est un morceau de rock signé The White Stripes, sorti en 2003 sur l'album Elephant. Jack White y construit un riff immédiatement reconnaissable, joué à la guitare avec un effet d'octave, qui donne l'illusion d'une basse. Le titre parle d'abord de résistance, de pression et de regard des autres, loin de l'univers du football. Tout bascule dans les tribunes au début des années 2000.&nbsp; Des supporters du Club de Bruges reprennent ce riff après un but, séduits par sa simplicité et sa force collective. Le chant traverse ensuite les frontières avec des fans de l'AS Roma, avant de prendre une autre dimension pendant la Coupe du monde 2006. Lors du sacre de l'Italie à Berlin, Seven Nation Army s'impose comme un hymne populaire du football.&nbsp; &nbsp;Si ce morceau est devenu un classique des stades, c'est parce que sa structure est redoutablement efficace. Peu de notes, pas de paroles indispensables, une boucle facile à reprendre et à transformer en chant de supporters. Depuis, ce riff accompagne buts, célébrations et grands rendez-vous sportifs partout dans le monde. Une chanson née dans le rock indépendant, devenue une mémoire sonore universelle du football.

  • "I will survive", comment un tube disco est devenu l'hymne des Bleus en 98 (1979)

    Aujourd'hui|7:14

    Sortie en 1979, I Will Survive naît loin des terrains de football. Interprétée par Gloria Gaynor, la chanson s'impose d'abord comme un classique du disco. Le récit insiste sur sa force première : une histoire de chute, de peur puis de reconstruction. Derrière son refrain immédiatement reconnaissable, le morceau porte déjà une idée simple et puissante, celle de tenir bon et d'avancer malgré l'épreuve. Près de vingt ans plus tard, la chanson change de dimension. En 1998, pendant la Coupe du monde de football organisée en France, une reprise plus festive du Hermes House Band circule dans le vestiaire des Bleus. Après le match d'ouverture remporté contre l'Afrique du Sud, Vincent Candela lance le refrain. Très vite, le titre devient un rituel de victoire, repris match après match par l'équipe de France jusqu'au sacre final face au Brésil.

  • "Olé, Olé, Olé", le chant culte de tous les stades du monde (1986)

    Aujourd'hui|6:19

    Dans les stades du monde entier, le chant "Olé, Olé, Olé" accompagne les temps forts du football et les fins de match à sens unique. Né d'un cri populaire venu de la culture espagnole, popularisé dans les tribunes européennes puis lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, il s'est imposé comme l'un des sons les plus universels du sport.

  • "Waka Waka", le tube né pour célébrer l'Afrique du Sud (2010)

    Aujourd'hui|7:00

    Le 10 juin 2010, à Johannesburg, Waka Waka (This Time for Africa) entre dans l'histoire comme l'hymne officiel de la Coupe du monde 2010. Portée par Shakira, la chanson accompagne un moment majeur : le premier Mondial organisé sur le continent africain. Avec ses percussions, son refrain immédiat et son énergie collective, le titre s'impose d'emblée comme une bande-son festive et fédératrice. Le morceau puise pourtant dans une histoire plus ancienne.&nbsp; Waka Waka s'inspire de Zangalewa, un chant camerounais popularisé par le groupe du même nom. Shakira y associe une production pop très calibrée et collabore avec le groupe sud-africain Freshly Ground, pour ancrer davantage la chanson dans le contexte local. Le résultat est un titre hybride, entre hommage musical, ambition mondiale et volonté de célébrer l'Afrique du Sud. Mais le succès s'accompagne d'une polémique sur l'appropriation culturelle et sur la place laissée aux références africaines dans un projet dominé par une star internationale. Malgré ces critiques, Waka Waka devient un tube mondial, vendu à des millions d'exemplaires et resté l'un des hymnes de Coupe du monde les plus mémorables. Plus qu'une chanson de football, elle symbolise encore aujourd'hui un élan collectif, entre fête populaire, mémoire sportive et débat culturel.

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