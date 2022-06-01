Eric Cantona, le destin inachevé de King Eric

Aujourd'hui|19:22

Éric Cantona occupe une place à part dans l'histoire de l'équipe de France. Dans cet épisode, Thomas Bernardon raconte la trajectoire d'un joueur aussi brillant qu'imprévisible, capable d'incarner à lui seul le panache, la rupture et la frustration. Des débuts prometteurs chez les Bleus à la fin des années 1980 jusqu'à son exclusion de l'Euro 1996 par Aimé Jacquet, le podcast retrace une relation tourmentée entre Cantona et la sélection française. Le récit revient sur plusieurs tournants majeurs : l'insulte visant Henri Michel, la suspension d'un an, le duo marquant formé avec Jean-Pierre Papin, puis le traumatisme de la non-qualification pour la Coupe du monde 1994 après la défaite contre la Bulgarie. Il montre aussi comment Cantona, contesté en France, devient une idole en Angleterre sous le maillot de Manchester United, où naît le surnom de King Eric. Mais cette ascension en Premier League ne suffit pas à effacer les blessures ni les polémiques. Son coup de pied sur un supporter de Crystal Palace en 1995 pèse lourd dans la suite de son aventure internationale. Malgré son talent et son aura, Éric Cantona quitte les Bleus avec 45 sélections, 20 buts et d'immenses regrets. Le portrait d'un footballeur légendaire, admiré pour sa classe autant que marqué par ses excès.