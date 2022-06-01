Christophe Jallet, défenseur : "Deschamps sait tout de suite déceler ce qui est bon ou moins bon pour une équipe"

Aujourd'hui|12:43

Didier Deschamps a été nommé sélectionneur de l'équipe de France en 2012. Quatorze ans plus tard, ce premier épisode retrace le début de son aventure à travers le regard de Christophe Jallet. L'ancien défenseur des Bleus raconte sa première convocation, ses débuts sous le maillot tricolore et le contexte d'une équipe de France en reconstruction après l'Euro 2012. Au fil du récit, Christophe Jallet décrit la méthode Didier Deschamps : un cadre clair, des attentes précises, une forte exigence et une capacité à fédérer un groupe. Il évoque aussi des moments marquants, comme la colère du sélectionneur après une défaite en Albanie, la pression avant l'Euro 2016 ou encore son rôle assumé de remplaçant. Son témoignage éclaire la manière dont Deschamps a installé son autorité chez les Bleus.