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Christophe Jallet, défenseur : "Deschamps sait tout de suite déceler ce qui est bon ou moins bon pour une équipe"

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  • Christophe Jallet, défenseur : "Deschamps sait tout de suite déceler ce qui est bon ou moins bon pour une équipe"

    Aujourd'hui|12:43

    Didier Deschamps a été nommé sélectionneur de l'équipe de France en 2012. Quatorze ans plus tard, ce premier épisode retrace le début de son aventure à travers le regard de Christophe Jallet. L'ancien défenseur des Bleus raconte sa première convocation, ses débuts sous le maillot tricolore et le contexte d'une équipe de France en reconstruction après l'Euro 2012. Au fil du récit, Christophe Jallet décrit la méthode Didier Deschamps : un cadre clair, des attentes précises, une forte exigence et une capacité à fédérer un groupe. Il évoque aussi des moments marquants, comme la colère du sélectionneur après une défaite en Albanie, la pression avant l'Euro 2016 ou encore son rôle assumé de remplaçant. Son témoignage éclaire la manière dont Deschamps a installé son autorité chez les Bleus.

  • Laurent Koscielny, défenseur : "Pour Deschamps, le plus important, c'est le groupe"

    Aujourd'hui|11:13

    Laurent Koscielny raconte un pan important de l'ère Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Dans cet épisode, l'ancien défenseur central revient sur ses débuts chez les Bleus sous le sélectionneur, au moment des éliminatoires de la Coupe du monde 2014. Il évoque la concurrence en défense, la gestion du groupe et la manière dont Deschamps faisait passer ses messages, avec une priorité constante donnée au collectif et au résultat final. Le témoignage s'attarde aussi sur un moment charnière : le barrage retour contre l'Ukraine, après la défaite de Kiev, puis sur la dynamique née autour des Bleus jusqu'au Mondial 2014. Koscielny décrit un entraîneur capable de créer de la confiance, de maintenir un cadre clair et de fédérer ses joueurs dans les temps forts comme dans les périodes plus délicates. Il revient également sur la finale de l'Euro 2016 perdue face au Portugal, sur la frustration du groupe et sur les mots employés par Deschamps après cette désillusion à domicile.

  • Samuel Umtiti, défenseur : "Deschamps a pris le temps de me connaître comme joueur, mais aussi comme homme"

    Aujourd'hui|10:57

    Dans ce troisième épisode de Mon Deschamps à moi, RTL retrace une étape clé du parcours de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Samuel Umtiti y raconte comment le sélectionneur l'a d'abord intégré comme réserviste à l'Euro 2016, avant de lui ouvrir la porte du groupe après plusieurs forfaits en défense. Le défenseur revient sur ce moment charnière, entre frustration, patience et bascule vers le très haut niveau international. L'épisode éclaire aussi la méthode Didier Deschamps. Umtiti décrit un sélectionneur attentif à l'homme autant qu'au joueur, capable de mêler exigence, sérieux et proximité. Il raconte la montée en puissance de leur relation, puis son installation durable en charnière centrale avec Raphaël Varane. De l'Euro 2016 à la Coupe du monde 2018, son témoignage montre comment la confiance du staff a accompagné l'ascension des Bleus jusqu'au titre mondial en Russie.

  • Teaser

    Aujourd'hui|0:18

    A l'occasion de la dernière compétition de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus, RTL vous fait revivre sa carrière à la tête des Bleus avec des témoignages d'anciens joueurs convoqués par lui et des proches du sélectionner. Jano Resseguié a pu recueillir ces confidences inédites.

  • Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps : "S'il y en a bien un que je voyais devenir entraîneur, c'était lui"

    Aujourd'hui|12:33

    Guy Stéphan et Didier Deschamps forment l'un des duos les plus durables du football français. Depuis leur passage commun à l'OM jusqu'à l'équipe de France, les deux hommes ont construit une relation de confiance rare, faite d'échanges constants, de regards complices et de décisions partagées. Dans ce récit, l'adjoint des Bleus décrit un sélectionneur capable de parler aux joueurs, de gérer les ego et d'adapter son système de jeu selon les besoins. L'épisode éclaire aussi les coulisses du métier de sélectionneur. Guy Stéphan raconte la différence entre le quotidien d'un entraîneur de club et le rythme plus heurté de l'équipe de France, marqué par les listes, les compétitions internationales et la pression populaire. Il insiste sur la difficulté de bâtir un groupe équilibré, de prévoir les imprévus et de faire les bons choix avant une Coupe du monde, avec en toile de fond quatorze années de collaboration au plus haut niveau.

  • Mickaël Landreau, gardien : "Avec Deschamps, tout est calculé et réfléchi"

    Aujourd'hui|9:59

    Dans ce cinquième épisode consacré à Didier Deschamps, RTL revient sur un aspect discret mais révélateur de son management en équipe de France : la place du gardien numéro 3. Mickaël Landreau, appelé à quinze reprises par le sélectionneur sans entrer en jeu, raconte pourquoi ce rôle avait du sens dans le fonctionnement des Bleus. Il explique que Deschamps recherchait un profil capable d'apporter de la stabilité, de la disponibilité et une vraie connaissance de la vie de groupe dans une grande compétition internationale. L'ancien gardien évoque une relation fondée sur la clarté et la confiance. Selon lui, Didier Deschamps sait définir précisément le rôle, le statut et la mission de chacun. Landreau insiste sur le pragmatisme du sélectionneur, sa capacité à tout anticiper et à réduire au maximum les zones d'incertitude dans un collectif. Il décrit aussi un entraîneur qui maîtrise la pression, garde le cap et veille à l'adhésion du groupe, des qualités qui ont marqué son long parcours à la tête de l'équipe de France.

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