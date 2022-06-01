Les incroyables histoires de la Coupe du monde
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Diego Maradona exclu du mondial 1994 : le dernier feu d'artifice

Il y a les matchs que tout le monde connaît. Et puis, il y a les histoires que l’on raconte moins. Des héros inattendus, des miracles sportifs, des coups du sort, des secrets de vestiaire et des épisodes incroyables qui ont changé le cours de la Coupe du monde. Dans ce podcast RTL, Thibaud Chaboche vous plonge dans les archives du Mondial, pour faire revivre les moments les plus fascinants de son histoire. RTL

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  • Diego Maradona exclu du mondial 1994 : le dernier feu d'artifice

    Aujourd'hui|2:23

    C'est l'histoire d'un génie, d'un comeback de légende, mais aussi celle d'une chute éternelle. En juin 1994, lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, Diego Maradona effectue son grand retour après 15 mois de suspension ! Mais après une ultime réalisation face à la Grèce, tout va s'effondrer... Pendant la Coupe du monde, découvrez les histoires insolites et méconnues qui ont jalonné l'histoire de cette mythique compétition.

  • USA - Angleterre 1950 : quand des semi-professionnels terrassent la meilleure équipe du monde

    Aujourd'hui|2:09

    Nous sommes au Brésil, le 29 juin 1950. Dans le stade de l'indépendance à Belo Horizonte, 10.000 spectateurs s'apprêtent à assister à ce qui ressemble à une simple formalité. Et pourtant, une nouvelle page inattendue de l'histoire de la Coupe du monde va s'écrire... Pendant la Coupe du monde, découvrez les histoires insolites et méconnues qui ont jalonné l'histoire de cette mythique compétition.

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