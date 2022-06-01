Diego Maradona exclu du mondial 1994 : le dernier feu d'artifice

Il y a les matchs que tout le monde connaît. Et puis, il y a les histoires que l’on raconte moins. Des héros inattendus, des miracles sportifs, des coups du sort, des secrets de vestiaire et des épisodes incroyables qui ont changé le cours de la Coupe du monde. Dans ce podcast RTL, Thibaud Chaboche vous plonge dans les archives du Mondial, pour faire revivre les moments les plus fascinants de son histoire. RTL