Diego Maradona exclu du mondial 1994 : le dernier feu d'artifice
Aujourd'hui|2:23
C'est l'histoire d'un génie, d'un comeback de légende, mais aussi celle d'une chute éternelle. En juin 1994, lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, Diego Maradona effectue son grand retour après 15 mois de suspension ! Mais après une ultime réalisation face à la Grèce, tout va s'effondrer... Pendant la Coupe du monde, découvrez les histoires insolites et méconnues qui ont jalonné l'histoire de cette mythique compétition.