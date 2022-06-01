Meurtres à Albi
Meurtres à Albi
6play

Après de longues années d’absence, Annabelle rentre à Albi, où elle a grandi, avec sa fille Pauline, 12 ans. Tout juste promue commissaire, elle est la première femme à prendre la direction du commissariat, au grand dam de Marc convaincu que le poste lui revenait. Le meurtre d'un vieil agriculteur, bientôt suivi de celui d'une assistante sociale, va l'entraîner dans une enquête qui lui fera découvrir ses origines. © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

Téléfilms

  • Meurtres à Albi
    parispremierereplay

    Après de longues années d’absence, Annabelle rentre à Albi, où elle a grandi, avec sa fille Pauline, 12 ans. Tout juste promue commissaire, elle est la première femme à prendre la direction du commissariat, au grand dam de Marc convaincu que le poste lui revenait. Le meurtre d'un vieil agriculteur, bientôt suivi de celui d'une assistante sociale, va l'entraîner dans une enquête qui lui fera découvrir ses origines.

Vous aimerez aussi...

  • Au cœur du crime
    tevareplay
  • Zone interdite
    m6replay
  • Code Quantum
    gulli
  • Cauchemar en cuisine US
    parispremierereplay
  • Objectif maison : chantier en famille
    6terreplay
  • D'un Noël à l'autre
    gulli
  • Le 2010, Anne-Sophie Lapix
    m6replay
  • Météo
    m6replay
  • 66 minutes
    m6replay
  • Les mariés de Noël
    gulli
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Un jour, un doc week-end
    m6replay