Après de longues années d’absence, Annabelle rentre à Albi, où elle a grandi, avec sa fille Pauline, 12 ans. Tout juste promue commissaire, elle est la première femme à prendre la direction du commissariat, au grand dam de Marc convaincu que le poste lui revenait. Le meurtre d'un vieil agriculteur, bientôt suivi de celui d'une assistante sociale, va l'entraîner dans une enquête qui lui fera découvrir ses origines. © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION