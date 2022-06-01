En attendant un miracle
tevareplay

Alors que la ville de Lourdes dort encore, le corps du Docteur Delubac est découvert dans un bassin de la grotte des apparitions, où viennent s'immerger les pèlerins. Fiona Langlois, commandant de police et enfant du pays, épaulée par Maxime Gardette, nouveau venu au commissariat, vont enquêter sur la victime. Delubac faisait partie d'un comité chargé d'étudier et valider les guérisons dites "miraculeuses", qui devait se réunir le lendemain pour statuer sur les dossiers d'anciens malades... © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

