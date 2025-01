Chaque année, plus d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est souvent un sacré challenge et l’aventure d’une vie. Pendant un an, des familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Elles rêvent d’emménager au plus vite mais entre les retards, le manque d’expérience et les aléas liés à ces chantiers longue durée, c’est un véritable parcours du combattant qui les attend et qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. © PATRICK SPICA PRODUCTIONS