Chaque jour en France, des centaines de professionnels se lèvent aux aurores pour nettoyer et assainir notre environnement. Qu’ils soient nettoyeurs de l’extrême, égoutiers, cordistes, opérateurs de tri, éboueurs, scaphandriers ou même nettoyeurs post mortem, découvrez la surprenante histoire de ces héros du nettoyage qui partagent une seule et même mission : nous rendre la vie plus belle ! © WARNER BROS INTERNATIONAL