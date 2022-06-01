Meurtres à Sarlat
Dans le sud-ouest, Sarlat fut le théâtre de violentes révoltes paysannes au XVIIe siècle. Le fils du plus grand producteur de confit de la région est assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements. Pour enquêter, la capitaine Claire Dalmas, de la section de recherche de Bordeaux, est obligée de revenir dans sa ville d’enfance et doit collaborer avec le capitaine de gendarmerie Éric Pavin avec qui elle a vécu une aventure. L’enquête va les plonger au cœur d’un scandale agroalimentaire. © FILMS ET PICTURE

Téléfilm | Policier

