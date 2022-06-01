Meurtres dans les Landes
Meurtres dans les Landes
parispremierereplay

L’artiste Antoine Duprat s’apprête à présenter sa sculpture sur la place de la mairie à Hossegor lorsque le corps de Juliette Laborde est découvert empalé sur l’œuvre. L’officier Walter Beaumont enquêtait sur Juliette, qui avait été condamnée pour trafic. Il est donc dépêché par le procureur pour collaborer sur l’affaire avec la capitaine Isabelle Hirigoyen. Beaumont souhaite continuer seul son enquête mais le procureur pense qu’il existe un lien entre la condamnation de Juliette et son meurtre. © FILMS ET PICTURE

Téléfilm | Policier

