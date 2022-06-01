Les mystères de l'île
Les mystères de l'île
6play

Un corps est retrouvé dans un zodiac à la dérive entre le Fort Boyard et l'île d'Aix. Dépêchée sur place, Solène Brach, de la DPJ, demande à Vincent, maire de l'île, de l'assister, mais celui-ci se montre peu enclin à participer à l’enquête. La victime, José Chebec, un Aixois tout juste sorti de prison après avoir effectué vingt ans de réclusion, était devenu gardien du fort. Son complice, Michel, et lui, avaient braqué une bijouterie, faisant deux victimes. José a été condamné, tandis que Michel est resté introuvable... © FILMS ET PICTURE

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Pékin express
    m6replay
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Hawaii 5-0
    6terreplay
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Agence tous risques
    parispremierereplay
  • Charmed
    m6replay
  • Bones
    tevareplay
  • Tous en cuisine : la recette du jour
    m6replay
  • Le 1945
    m6replay
  • Météo
    m6replay
  • La meilleure boulangerie de France
    m6replay